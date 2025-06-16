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Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
Ізраїль здійснює низку атак на Іран
фото із відкритих джерел

Jerusalem Post: Ізраїль досяг повної переваги в повітрі над противником під час своєї операції 

Ізраїль вважає, що досяг «повної переваги в повітрі» над Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Jerusalem Post.

«Два ізраїльські чиновники повідомили, що Ізраїль досяг повної переваги в повітрі над Тегераном раніше, ніж очікувалося», –пишуть журналісти. За словами співрозмовників видання, спочатку передбачалося, що перевага в повітряному просторі буде досягнута лише до середини тижня чи пізніше.

«У неділю ми завдали ударів по Тегерану серед білого дня, показавши, що повний контроль у повітрі було встановлено лише за 48 годин після початку бойових дій», – наводить видання слова джерела.

Іран здійснив цієї ночі чергову ракетну атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю попередила громадян про нову хвилю атаки на міста. Згодом з'явилася інформація про численні влучання та пожежі. Зокрема, у мережі пишуть, що у місті Хайва виникла пожежа на електростанції. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Після того, як іранські ракети вразили кілька будівель у центральних районах Ізраїлю, відомо про трьох загиблих та 67 поранених. 

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, в рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС здійснили кілька хвиль атак у різних районах Ірану, включаючи Тегеран, де були вбиті деякі високопоставлені іранські військові, у тому числі голова генштабу ЗС Ірану та командувач КСІР, а також низка вчених-ядерників. Ударів також зазнали кілька ядерних об'єктів країни, зокрема в Натанзі та Фордо, а також позиції іранських військових у різних районах країни.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму посланні громадянам назвав злочином удари Ізраїлю по Ірану і заявив, що на Ізраїль чекає «гірка і страшна доля». У свою чергу, президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

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Теги: пожежа Ізраїль Іран армія Дональд Трамп військові президент

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