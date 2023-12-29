У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Росіяни вбили майстра спорту України міжнародного класу, баскетболіста Bіктора Кобзистого

Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ракетного удару росіян по Львову загинув відомий спортсмен Bіктор Кобзистий. Про це повідомив очільник управління спорту Львівської міської рад Антон Нікулін.

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«Cьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий – український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу», – зазначив він.

44-річний Віктор Кобзистий родом із Полтавщини, з дитинства займався спортом, через високий зріст зацікавився баскетболом та грав за збірну України у фінальних частинах Чемпіонату Європи 2001 та 2005 роках. Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року.

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У 2011 – 2014 рр. працював асистентом головного тренера київського «Будівельника», у 2014 – головним тренером дніпродзержинського «ДніпроАЗОТа». З 2015 року був президент БК «Кремінь». З 2016 року також виступав за дублюючий склад клубу БК «Кремінь» у Вищій лізі. Одружений, має двох синів.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок російської атаки одна людина загинула і вісім звернулися за медичною допомогою. Також у Львівській обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок вибуху на вулиці Гната Хоткевича загинув 44-річний чоловік, 17 людей травмовано. Пʼятьох людей госпіталізували. Більшість потерпілих отримали поранення через вибите вибуховою хвилею віконне скло.