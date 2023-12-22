Мобілізація по-новому. Безугла показала фінальну версію законопроєкту

Депутатка опублікувала положення майбутнього закону з урахуванням зауважень Залужного

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Наступну публікацію нардепка пообіцяла вже при реєстрації. Станом на зараз у документі передбачено призовний вік по мобілізації – 25 років (замість 27 років зараз).

Відстрочка та право на звільнення:

Особи з інвалідністю 1-2 групи.

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю/дружина або чоловік/батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає, кому відстрочка)

Опікуни особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи, обрання депутатом – підстава для звільнення.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочка, але не підстава для звільнення:

Здобувачі послідовної вищої освіти, яким 30 або менше років.

Всі науковці з вченими званням.

Всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Строковики не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення. Не підлягають мобілізації протягом 2 років після звільнення ті, хто був мобілізований та звільнений (крім строковиків). Підлягають мобілізації тільки за бажанням жінки та особи, звільнені з полону.

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Підстава для звільнення:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців;

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

Прибирається право на відстрочку при постановці на військовий облік:

держслужбовців,

правоохоронців,

прокурорів,

ДВС.

Прибирається строкова служба та звільняються строковики, після чого вони переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

вводиться базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах.

вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Процес мобілізації:

місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

мобілізація транспортних засобів – розширення на всіх, крім фізичних осіб.

Під час воєнного стану планується обмежити права ухилянтів та посилити участь національної поліції.

Військовий облік:

усі громадяни України 18-60 років. Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням.

військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо).

військовий облік за кордоном – визначає Кабмін.

Нові обов’язки громадян:

Надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю.

Пройти медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних.

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Прийняття на державну службу та у правоохоронні органи тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу. Кабмін здійснить перегляд заброньованих, в державних органах з'являться нові критерії для бронювання (від 25 до 50 відсотків).

Рекрутинг:

Рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно).

Прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Військова служба:

Мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Базова військова служба – рекрут.

Прибираємо категорію «обмежено придатний». Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина – придатними. Повторне проходження ВЛК.

Можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням.

Соціальний захист:

Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності).

Варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП.

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими.

за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Обов’язок для військового командування:

проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу (опрацьовується);

порядок звільнення строковиків.

Безугла додала, що зараз доопрацьовуються військові консалтингові компанії, а також непокора та служба в окремих підрозділах за відмови виконувати бойове завдання.