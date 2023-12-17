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Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
Олексій та Аліна Мовчани 9 місяців боролися за життя сина
фото: Олексій Мовчан/Facebook

У хлопчика була дуже складна вроджена вада серця

У сім’ї народного депутата від «Слуги народу» Олексія Мовчана сталося велике горе – море 9-місячний син Устим. Про це сам нардеп повідомив у Facebook.

«Ніколи не повірив би що в свої неповні 30 років буду писати реквієм своїй 9-місячній дитині, обирати труну чи хрест на могилу. Це все завжди здавалося чимось страшним і далеким. Коли це стається із тобою і твоєю сімʼєю, ти це просто робиш. Ти маєш обирати елементи для цієї непростої процесії, квіти, та інші речі, про саме існування яких ти раніше не згадував», – написав Мовчан.

Він розповів, що у хлопчика була дуже складна вроджена вада серця. За 9 місяців життя Устим пережив дві операції на серці та декілька його зупинок.

«Із дев’яти місяців чотири він прожив у лікарнях, із яких - половину в реанімаціях. Ті пʼять місяців, які він встиг провести у відносно хорошому самопочутті, були наповнені шаленою любовʼю, усмішкою та щастям. Воістину, це були найщасливіші 5 місяців за моє життя», – каже Мовчан.

«Впродовж 9 місяців ми танцювали зі смертю, граючи із нею в хованки, відтягуючи страшний момент завдяки професіоналізму кардіохірургів і команд реанімацій, прийнятих нами складних рішень, та завдяки умінню Устима злітати десь на небеса і повернутися назад, щоб знову посміхнутися тим, хто тут, на землі, намагається його врятувати. Через важкі випробовування наш малюк проходив як хоробрий лев, який бореться із гієнами, пересилюючи складні операції, їх наслідки і ускладнення, але до останнього моменту тримаючи на обличчі щедру беззубу посмішку щасливої дитини, якій просто хотілося жити. Він вибивав кожен додатковий день свого життя, відтягуючи страшний момент», – розповів згорьований батько.

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фото: Олексій Мовчан/Facebook

Мовчан закликав усіх робити своїх дітей щасливими щомиті.

«Я дуже вдячний Устиму за те, що він зробив нас сильнішими, нашу сімʼї міцнішою. Я вдячний своїй коханій дружині, яка із мужністю і витривалістю пройшла увесь шлях від народження до смерті Устима. Її віра та любов - невичерпне джерело, яке дарувало мені сили боротися. Мені сильно болить, бо я невимовно сумую за сином», – поділився нардеп своїм горем.

Олексій Мовчан і Аліна Шмур одружилися у серпні 2021 року.

Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина фото 1

У січні 2023 року Мовчан похвалився, що в їхній родині очікується поповнення.

Теги: депутат діти смерть хвороба

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