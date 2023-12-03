У Парижі невідомий напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі: є загиблий

Зловмисник вже був засуджений за планування нападу в 2016 році

У центрі Парижа невідомий напав на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще одна дістала поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

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Сталося це на набережній Гренель поблизу Ейфелевої вежі. Міністр додав, що нападника затримали, а постраждалим надають медичну допомогу.

Як пише BCC, загиблий чоловік, який був громадянином Німеччини, отримав ножове поранення.

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Зазначається, що зловмисник, який зарізав людину в Парижі, вже був засуджений до чотирьох років ув'язнення в 2016 році за планування нападу. Також відомо, що чоловік страждав психічними розладами.

За даними телеканалу BFMTV, напад стався близько 21.45 за місцевим часом. Підозрюваний напав на щонайменше трьох туристів з молотком і вигукував «Аллах Акбар», перш ніж його заарештували.

Телеканал з посиланням на джерела у поліції повідомив, що нападник – 26-річний француз. Чоловік був відомий поліції як прихильник радикального ісламізму. Під час затримання підозрюваний заявив поліції, що втомився бачити, як гинуть мусульмани.

Нагадаємо, 30 листопада, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто.