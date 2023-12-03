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У Парижі невідомий напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі: є загиблий

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Парижі невідомий напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі: є загиблий
Влада закликала людей уникати району, де відбувся напад
фото: Reuters

Зловмисник вже був засуджений за планування нападу в 2016 році 

У центрі Парижа невідомий напав на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще одна дістала поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Сталося це на набережній Гренель поблизу Ейфелевої вежі. Міністр додав, що нападника затримали, а постраждалим надають медичну допомогу.

Як пише BCC, загиблий чоловік, який був громадянином Німеччини, отримав ножове поранення.

Зазначається, що зловмисник, який зарізав людину в Парижі, вже був засуджений до чотирьох років ув'язнення в 2016 році за планування нападу. Також відомо, що чоловік страждав психічними розладами.

За даними телеканалу BFMTV, напад стався близько 21.45 за місцевим часом. Підозрюваний напав на щонайменше трьох туристів з молотком і вигукував «Аллах Акбар», перш ніж його заарештували.

Телеканал з посиланням на джерела у поліції повідомив, що нападник – 26-річний француз. Чоловік був відомий поліції як прихильник радикального ісламізму. Під час затримання підозрюваний заявив поліції, що втомився бачити, як гинуть мусульмани.

Нагадаємо, 30 листопада, у Єрусалимі невідомі вчинили стрілянину біля автобусної зупинки, що розташована недалеко від в'їзду в місто.

Теги: Франція Париж напад чоловік поранення

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