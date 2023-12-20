Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Чоловіки,які уникають мобілізації, практикують постійні переїзди
фото з відкритих джерел

Деякі військовозобов'язані не дотримуються обов'язкової вимоги 

Ті військовозобов'язані чоловіки, які не повідомляють до ТЦК про зміну місця свого проживання, вважаються ухилянтами. Відповідну заяву зробив представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в інтерв’ю «РБК».

Військовий нагадав, що всі військовозобов'язані чоловіки, які змінили місце проживання, повинні в семиденний термін стати на облік до нового ТЦК. Якщо цього не зробити, то всі оповіщення для них будуть здійснюватися за попередньою адресою реєстрації, де вони стоять на військовому обліку.

«Для чого проводяться усі ці заходи оповіщення? Саме для уточнення військово-облікових даних, тому що деякі громадяни в такий спосіб ухиляються від свого конституційного обов'язку», – пояснив він.

Володимир Фітьо додав, що практика постійних переїздів без поновлення реєстрації популярна серед тих, хто уникає конституційного обов’язку.

До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Передбачається, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Крім того, один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Читайте також:

Теги: ухилянти ЗСУ чоловік військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Батрин проведе 2 місяці під вартою без можливості внесення застави
Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід
17 грудня, 20:59
Українські захисники стійко тримають оборону
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
16 грудня, 07:23
Чоловік у військовій формі грубо спілкувався зі священником та погрожував силою відвезти того до ТЦК
На Львівщині військові влаштували скандал зі священником
13 грудня, 11:08
ЗСУ контратакували на захід від Роботиного: аналіз ISW
ЗСУ контратакували на захід від Роботиного: аналіз ISW
10 грудня, 04:51
ЗСУ продовжують нищити логістику ворога
Сили оборони назвали кількість ворожих бойовиків на Авдіївському напрямку
8 грудня, 18:17
Комплекс протикорабельних крилатих ракет «Нептун»
ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»
4 грудня, 11:54
У сил ППО була чергова безсонна ніч
Уночі 1 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами: деталі від Генштабу
1 грудня, 07:37
Наслідки «бавовни» на Херсонщині
Пропагандисти підтвердили потужний удар ЗСУ по Ювілейному: названо втрати ворога
29 листопада, 19:46
ЗСУ знищили 71 «Шахед» із 75 випущених по Україні
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
25 листопада, 10:59

Суспільство

Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння
Українці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів: результати опитування
Українці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів: результати опитування
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку
Офіс генпрокурора повідомив, де найбільше розкрадали гуманітарку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
9638
Мобілізація жінок. Зеленський розставив крапки над «і»
8075
У Польщі викрито шпигунську мережу, яка готувала підрив поїздів з допомогою для України
7291
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7162
Ердоган після подарунка Орбана заговорив, що Україні немає місця в ЄС
6115
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua