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Ірина Фаріон порівняла себе з Франком та розкритикувала львівський університет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ірина Фаріон порівняла себе з Франком та розкритикувала львівський університет
Фаріон разом з іншими мовознавцями взяла участь в круглому столі, присвяченому 150-літтю Наукового товариства імені Шевченка
фото з відкритих джерел

Фаріон заявила, що виші Львова «перетворюються в кухню дисидентства»

Мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон розкритикувала Львівський національний університет імені Івана Франка після того, як пресслужба освітнього закладу не згадала про мовознавицю у своєму дописі.

Зокрема, Фаріон разом з іншими мовознавцями взяла участь в круглому столі на тему: «Українська мова як державотворче начало». Захід був присвячений 150-літтю Наукового товариства імені Шевченка та відбувався у змішаному форматі. Отож, до присутніх мали змогу доєднатися мовознавці з різних куточків України і світу.

Під час свого виступу Фаріон розкритикувала владу через мовну політику та заявила, що англійська мова «швидкісною високоточною ракетою збиває українську мову». Також мовознавиця розкритикувала закон про нацменшини та заявила, що у нацменшин «більше прав, ніж у громадян України».

Проте пресслужба університету у своєму дописі не дала ані згадки про участь у заході Фаріон.

«Жодного слова про мій виступ, що єдиний зірвав оплески. Цензура у Франковому виші. Ви прекрасні, пострадянські раби з пресової служби мого університету. Колись з нього викинули Франка, тепер викурюють слово правди з уст Фаріон. Надихаєте, карли духу», – написала мовознавиця.

Крім того, Фаріон заявила, що виші Львова «перетворюються в кухню дисидентства» та порівняла себе з Іваном Франком.

«Лиш боротись – значить жить! І ці плазуни, що не здатні правдиво викласти новину, хочуть перемогти у війні. Путін вам аплодує. Ви його бездоганні помічники. Неможливо перемогти ворога ззовні, коли він у головах галицьких хрунів. І це від століття до століття. То розірвемо це зачароване коло самознищення через страх, угодовство і заздрість до чину сильних?» – додала Фаріон.

Фаріон прокоментувала публікацію ЛНУ імені Івана Франка
Фаріон прокоментувала публікацію ЛНУ імені Івана Франка
фото: скріншот

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

15 листопада мовознавицю звільнили з Національного університету «Львівська політехніка". Університет розірвав із нею трудову угоду.

Керівниця Центру комунікацій "Львівської політехніки" Наталія Павлишин, у телефонній розмові сказала, що ситуацію коментувати не будуть.

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Теги: Львів Ірина Фаріон університет

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