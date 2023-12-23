У Луцьку чоловік, яких хворів на туберкульоз, відмовився від повістки: що вирішив суд

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії

У Луцьку до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від повістки, бо раніше він хворів на туберкульоз. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У квітні 2023 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що нібито він не отримував повістки, та не захотів служити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Він відмовився, бо багато років був непридатним до військової служби у зв’язку з наявності хвороби на туберкульоз. Винним себе не визнає, тому що 19.04.2023 року не прибув до ТЦК, оскільки повістку йому не вручили», – ідеться у пояснені підсудного.

Проте працівники військкомату на суді повідомили, що чоловік відмовився брати повістку, чим ухилився від мобілізації.

На суді свідок, виконувачка обов’язків генерального директора в комунальному підприємстві «Волинській обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» розповіла, що «підсудного обстежили лікарі і встановили, що останній повністю здорова людина. Були поодинокі явища на легенях, які свідчили про перенесений туберкульоз».

Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив його до трьох років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Івано-Франківській області безробітного визнано винним у шахрайстві та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначено три роки в’язниці, які замінено на два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, що в Україні триває 668-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.