Пекло для зрадників: українські партизани влаштували полювання

На тимчасово окупованій російськими військами території України щодня у повітря злітають склади боєприпасів, у паніці й колаборанти – вони стали мішенню

Протягом останніх дні вибухи на окупованій території почали лунати частіше. І йдеться не лише про удари по складах боєприпасів, командних пунктах російських окупантів – повним ходом іде полювання на зрадників України.

Наприклад, лише 11 липня відбулося щонайменше три замахи на місцевих гауляйтерів, один із яких досягнув цілі.

У Харківській області під час підриву автомобіля загинув «керівник» Великого Бурлука Євген Юнаков. Цей населений пункт був окупований практично відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії наприкінці лютого, а Юнаков добровільно перейшов на бік загарбників та очолив нову «адміністрацію».

Саме біля будівлі, де вона була розташована, він і загинув. Вибуховий пристрій заклали в автомобіль, яким пересувався Юнаков.

Цього ж дня сталося ще кілька замахів. На шляху руху автомобіля «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Володимира Сальдо невідомі встановили вибуховий пристрій, проте це невчасно помітили перехожі.

А в Запорізькій області вночі невідомі обстріляли будинок голови окупаційної адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігути, проте він залишився живим.

Тим часом на окупованій території дедалі частіше передають «привіти» тим, хто перейшов на бік Росії.

Наприклад, ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)

Нагадаємо, 6 липня Збройні сили України Українські на Харківщині у селищі Великий Бурлук знищили базу російських загарбників.

Раніше автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА.

Станом на ранок у Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео). Учора стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

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