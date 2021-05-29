У Львові збудують перший крематорій

У червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації проєкту крематорію у Львові

«У 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою», вважає мер Львова

У Львові після довгий суперечок вирішили будувати перший крематорій. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

«У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища», – зазначив мер.

Він також пообіцяв, що у червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проєкту.

Садовий нагадав, що львів'яни зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота, за його словами, вже почалась.

Раніше повідомлялося, що екологи оштрафували Київський крематорій на понад 5 млн грн.