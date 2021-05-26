На Рівненщину повернули тіло солдата, який загинув три місяці тому

На Рівненщині на колінах зустріли тіло молодого солдата, який загинув на фронті

Поки тривало слідство тіло солдата не дозволяли забрати з Краматорська для поховання

Жителі міста Вараш, що на Рівненщині, зустріли тіло старшого солдата Василя Килюшика, який загинув у лютому в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це повідомили у соціальній мережі на сторінці Rivne1283.

Жителі Вараша зустрічають машину з тілом 23-річного Василя Килюшика

Зустрічаючи тіло солдата, люди ставали на коліна. 23-річний житель Вараша Василь Килюшик проходив службу за контрактом у Збройних силах України у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

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Військовик загинув ще у лютому на вогневій позиції внаслідок пожежі. До цього моменту тривало слідство, а уже по його завершенню тіло солдата дозволили забрати з Краматорська для поховання.

Раніше «Главком» писав, що під час пожежі в бліндажі одного з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського загинули старший солдат, солдат-навідник і командир бойової машини.

Пожежа сталася 20 лютого на Донбасі. Під час розбирання конструкцій через два дні 22 лютого, там виявили тіла двох військових. Третього бійця доставили до опікового центру з опіками 90% тіла, але того ж дня він помер від отриманих ран.

Хлопці були родом з Кременчука, Сумської та Рівненської областей.

У вогні загинули:

Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

Микола Лебідь

Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

Василь Килюшик

Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Похований 24 лютого у Лебедині.