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    На Рівненщину повернули тіло солдата, який загинув три місяці тому

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    На Рівненщині на колінах зустріли тіло молодого солдата, який загинув на фронті - На Рівненщину повернули тіло солдата, який загинув три місяці тому
    На Рівненщині на колінах зустріли тіло молодого солдата, який загинув на фронті
    Фото: varta1

    Поки тривало слідство тіло солдата не дозволяли забрати з Краматорська для поховання

    Жителі міста Вараш, що на Рівненщині, зустріли тіло старшого солдата Василя Килюшика, який загинув у лютому в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це повідомили у соціальній мережі на сторінці Rivne1283.

    Жителі Вараша зустрічають машину з тілом 23-річного Василя Килюшика
    Жителі Вараша зустрічають машину з тілом 23-річного Василя Килюшика

    Зустрічаючи тіло солдата, люди ставали на коліна. 23-річний житель Вараша Василь Килюшик проходив службу за контрактом у Збройних силах України у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.

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    Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)



    Військовик загинув ще у лютому на вогневій позиції внаслідок пожежі. До цього моменту тривало слідство, а уже по його завершенню тіло солдата дозволили забрати з Краматорська для поховання.

    Раніше «Главком» писав, що під час пожежі в бліндажі одного з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського загинули старший солдат, солдат-навідник і командир бойової машини.

    Пожежа сталася 20 лютого на Донбасі. Під час розбирання конструкцій через два дні 22 лютого, там виявили тіла двох військових. Третього бійця доставили до опікового центру з опіками 90% тіла, але того ж дня він помер від отриманих ран.

    Хлопці були родом з Кременчука, Сумської та Рівненської областей.

    У вогні загинули:

    Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

    Микола Лебідь

    Микола Лебідь

    Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.

    Василь Килюшик
    Василь Килюшик

    Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Похований 24 лютого у Лебедині.

    Теги: пожежа Донеччина військові Рівненщина Операція Об’єднаних сил поховання солдат
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    На Рівненщину повернули тіло солдата, який загинув три місяці тому