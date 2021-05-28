Іран катував та залякував родичів жертв катастрофи МАУ – правозахисники

Правозахисники поспілкувалися з 31 членом сім'ї жертв і людьми, які прямо знали про поведінку влади з сім'ями жертв

Органи безпеки Ірану «самовільно затримували, викликали, допитували, катували і жорстоко поводилися» з членами сімей жертв

Міжнародна правозахисна організація Human Right Watch звинуватила уряд Ірану в кампанії переслідування і знущань над родичами загиблих в катастрофі літака МАУ, збитого іранськими військовими в січні 2020 року.

Згідно інформації організації, з жовтня 2020 по січень 2021 року правозахисники поспілкувалися з 31 членом сім'ї жертв і людьми, які прямо знали про поведінку влади з сім'ями жертв. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, допитували, катували і жорстоко поводилися з членами сімей жертв.

Влада також не змогла повернути майно жертв їх родичам і втручалася в поховання та меморіальні збори в очевидній спробі обмежити зусилля по підзвітності.

«Іранська революційна гвардія вбила 176 осіб без всякої підзвітності, і зараз жорстокі органи безпеки Ірану переслідують членів сімей жертв, щоб придушити будь-яку надію на справедливість», – сказав Майкл Пейдж, заступник директора з питань Близького Сходу в Human Rights Watch.

Щонайменше 16 осіб заявили, що органи безпеки погрожували за участь в інтерв'ю з іноземними ЗМІ. У деяких випадках силовики допитували або затримували членів сімей загиблих на кілька годин.

Принаймні в одному випадку влада катували людину, яка перебувала під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім'ї жертви, який висловився проти дій влади в процесі розслідування, в громадському місці, і погрожували йому переслідуванням.

Щонайменше у трьох випадках влада погрожувала членам сімей жертв «наслідками», якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, що критикують урядове розслідування катастрофи.

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.