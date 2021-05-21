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    В Австрії знайшли поховання легендарного сотника Армії УНР

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    Сотник Шило воював із більшовиками в січні 1918 року за місто Київ - В Австрії знайшли поховання легендарного сотника Армії УНР
    Сотник Шило воював із більшовиками в січні 1918 року за місто Київ
    Фото plast.org

    У Пласті нагадали, що Михайло Шило з честю пройшов усі визвольні змагання 1917-1920 років

    В Австрії рамках проєкту пластунів «Врятуй могилу героя» вдалося знайти могилу легендарного сотника Армії УНР Михайла Шила. Про це повідомляє сайт «Український пласт».

    «Сотник Шило – найхоробріший старшина одного з найстаріших кінних полків нашої армії… з перших днів національної боротьби був в лавах українського війська… [серед] 8 000 козаків Українського імені Гетьмана Полуботка полку в Києві було всього 7 старшин, до яких належав і Шило» – так характеризувала визначного ветерана визвольних змагань редакція часопису «Немізіда» (Варшава, 1936).

    У Пласті нагадали, що Михайло Шило з честю пройшов усі визвольні змагання 1917-1920 років. Воював із більшовиками в січні 1918 року за рідне місто Київ. Воював до останніх регулярних боїв тодішньої російсько-української війни.

    11 листопада 1920 року під Котюжанами на Вінниччині сотник Шило із 12-ма своїми відчайдухами атакував батальйон більшовиків. Результат відважної атаки: в полон до Армії УНР потрапили 272 червоноармійці, здобуто три сотні рушниць, багато набоїв і кілька возів бойового обозу.

    Тим часом, до Вінницького обласного краєзнавчого музею після реставрації повернули легендарний стіл Симона Петлюри.

    Теги: Австрія полон УНР пластуни поховання
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    В Австрії знайшли поховання легендарного сотника Армії УНР