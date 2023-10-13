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У Маріуполі прогримів гучний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі прогримів гучний вибух
фото ілюстративне

Одразу після вибуху ворожа авіація полетіла в бік Донецька

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя почули гучний вибух. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Чули всі райони міста. Одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька. Може знов свій літак приземлило ППО?», – йдеться в повідомленні.

Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Севастополя близько 12:00 почули гучний вибух. Спочатку повідомлялося, що ймовірно вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» – носій «Калібрів». Проте згодом з’явилась інформація, що корабель ймовірно просто пустив чорний дим із труби – шлейф. І цей момент збігся з підводним вибухом навчань.

Та все ж таки українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що Україна вразила в Севастополі ворожий ракетоносій.

До слова, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Теги: війна Маріуполь Донеччина

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