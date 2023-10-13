Влада попереджає про можливі гучні вибухи на Київщині

Громадян закликають зберігати спокій

У Вишгородському районі Київщини сьогодні може бути гучно. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«Сьогодні, 13 жовтня, у районі пройдуть роботи із знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

Влада закликає громадян зберігати спокій – роботи планові.

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Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

До слова, сьогодні зранку від вибуху здригнувся Криворізький район.