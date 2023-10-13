Головна Новини
search button user button menu button

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
За добу відбулося 64 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 жовтня

Триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 жовтня.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу ворог завдав чотири ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад п’ять атак ворога.

На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три - по пунктах управління та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів та пункт управління противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Авдіївка Бахмут Мелітополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW
ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW
Сьогодні, 05:55
Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень
ЗСУ успішно відбили атаки ворога: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Вчора, 19:08
Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)
Танки, БТР та бойовики: ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку біля Авдіївки (відео)
Вчора, 18:16
Кличко пообіцяв, що допомога збройним силам України продовжуватиметься і надалі
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко
Вчора, 18:05
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»
Вчора, 11:06
Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі
Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі
Вчора, 04:50
У Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
11 жовтня, 21:49
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
11 жовтня, 21:34
Zala Lancet – це російський баражуючий боєприпас, швидкість руху якого становить до 300 км/год
Окупанти вдосконалили свої ударні дрони «Ланцет»: ЗСУ повідомили деталі
11 жовтня, 18:26

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
43K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
40K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
21K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
8033
Гундяєв відвернувся від Трійці
5687
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту