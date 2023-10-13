Україна вразила в Севастополі ворожий ракетоносій – ЗМІ

Обидва судна були уражені «Морськими малюками»

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (сьогодні) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в СБУ.

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Джерела зазначили, що сьогоднішня атака на ракетоносій «Буян» та позавчорашній підрив корабля «Павел Державин» – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені «Морськими малюками» з експериментальним озброєнням.

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Як повідомлялося, жителі тимчасово окупованого Севастополя близько 12:00 почули гучний вибух. Спочатку повідомлялося, що ймовірно вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» – носій «Калібрів». Проте згодом з’явилась інформація, що корабель ймовірно просто пустив чорний дим із труби – шлейф. І цей момент збігся з підводним вибухом навчань.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державін». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові провели серію успішних атак по Чорноморському флоту Росії. Одна з найбільш відомих операції України закінчилася знищенням крейсера «Москва».