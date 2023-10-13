У Севастополі прогримів гучний вибух: що відомо (оновлено)

Ймовірно, корабель пустив чорний дим із труби

Жителі тимчасово окупованого Севастополя почули гучний вибух. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

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З’явилась інформація, що на рейді Севастополя вибухнув корабель.

Зазначається, що від гучного вибуху спрацювали сигналізації автомобілів.

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Спочатку повідомлялося, що ймовірно вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» – носій «Калібрів».

Оновлено. Згодом у Telegram-каналі уточнили, що отримали чіткіші фото. І це виявився не малий ракетний корабель, а патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биків». Він знаходиться на зовнішньому рейді, а на вигляд цілий.

«Ймовірно, корабель пустив чорний дим із труби – шлейф – і цей момент збігся з підводним вибухом навчань», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державін». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові провели серію успішних атак по Чорноморському флоту Росії. Одна з найбільш відомих операції України закінчилася знищенням крейсера «Москва».