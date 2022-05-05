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    Економіка та фінанси

    Forbes Ukraine включив засновників холдингу Techiia у список найбільших помічників ЗСУ

    Олег Крот та Юрій Лазебніков вже витратили майже 8 млн доларів власних коштів - Forbes Ukraine включив засновників холдингу Techiia у список найбільших помічників ЗСУ
    Олег Крот та Юрій Лазебніков вже витратили майже 8 млн доларів власних коштів
    джерело: Forbes

    Холдинг Techiia спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах

    Керівні партнери Techiia holding Олег Крот и Юрій Лазебніков увійшли у список найбільших помічників української армії, який був складений та оприлюднений Forbes Ukraine.

    Про це йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці Techiia Foundation.

    Як зазначається, Олег Крот та Юрій Лазебніков вже витратили майже 8 млн доларів власних коштів, а згодом через створену громадську організацію Techiia Foundation змогли залучити ще більше фінансів на підтримку ЗСУ та громадян України.

    «Керівні партнери Techiia holding – у топі представників українського бізнесу, які допомагають Україні та її захисникам протидіяти збройній агресії з боку РФ. На момент підготовки публікації вони витратили $7,9 млн на допомогу Україні. Згодом разом з ГО «Фундація Течія» вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму $12,5 млн», – зазначили у громадській організації.

    Хто і скільки дав грошей на ЗСУ (джерело: forbes)

    Хто і скільки дав грошей на ЗСУ (джерело: forbes)

    Як зазначається у публікації Forbes Ukraine, холдинг Techiia спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах. Війна змусила наростити експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.

    Нагадаємо, раніше фонд Techiia Foundation передав на фронт велику партію необхідного обладнання, серед якого 350 рацій, 150 тепловізорів та більше сотні нічників. Загальна вартість допомоги склала 2 млн доларів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація Forbes #stoprussia
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    Forbes Ukraine включив засновників холдингу Techiia у список найбільших помічників ЗСУ