У Мелітополі партизани підірвали залізницю

Окупанти залишилися без підкріплення з Криму

У суботу, 17 вересня, у Мелітополі пролунав вибух. За наявною інформацією, було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з анексованого Криму. Про це повідомляє «Риа-Мелитополь».

Після вибуху російські окупанти пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Інформацію про вибух на залізниці на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизанів «ударом українських бойовиків».

Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйновано приймально-відправний шлях, пошкоджено 25 шпал.

Як повідомлялося, у ніч на 17 вересня Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі.

16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

16 вересня було вбито заступника «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».