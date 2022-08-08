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Миколаїв прокинувся від серії вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
Миколаїв потерпає від ворожих обстрілів
фото з відкритих джерел

Російські окупанти майже щоночі або вранці обстрілюють Миколаїв

У понеділок, 8 серпня, на світанку у Миколаєві прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

Вибухи почали лунати близько 04:20.

Про вибухи також повідомило «Суспільне».

У Миколаєві від початку доби двічі було оголошено повітряну тривогу. Перша сирена прозвучала о 2:57 і відбій було дано за пів години, а друга – о 4:20, відбій – о 5:04.

Миколаїв прокинувся від серії вибухів фото 1

Нагадаємо, 7 серпня у Миколаєві рашисти з самого ранку били по промислових підприємствах на околиці міста. За попередньою інформацією, у обласному центрі обстріли завершилися без жертв та постраждалих.

6 серпня над Миколаївщиною захисники збили безпілотник рашистів.

СБУ викрила двох чоловіків, які передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти регіону.

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Теги: війна окупанти Миколаїв росія Україна обстріл

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