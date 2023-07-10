Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Миколаєві пролунав вибух у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

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Звуки вибухів почулися близько першої години ночі.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо був удар ракетою з комплексу С-300.

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У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали про загрозу балістичних ударів у регіоні.

Зазначимо, що повітряні тривоги оголошені у низці південних областей цієї ночі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.