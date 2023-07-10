Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Миколаєві пролунав вибух

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Миколаєві пролунав вибух
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Миколаєві пролунав вибух у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами. Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Звуки вибухів почулися близько першої години ночі.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, попередньо був удар ракетою з комплексу С-300.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали про загрозу балістичних ударів у регіоні.

Зазначимо, що повітряні тривоги оголошені у низці південних областей цієї ночі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Теги: вибух Миколаїв місто Віталій Кім

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День літнього сонцестояння – це найдовший день в році
21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
21 червня, 00:01
У Києві в результаті ракетної атаки РФ є загиблі в Солом'янському районі
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі (фото, відео)
24 червня, 06:47
Прибирати сміття можна тільки після перевірки вибухотехніків
У смітті може бути вибухівка: ОК «Південь» звернулося до одеситів
12 червня, 09:31
Окупанти мінують траншеї по всій території тимчасово окупованого півострова
Росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі – розвідка
13 червня, 13:08
Ворог здійснив 71 обстріл 14 населених пунктів Запорізької області
На Сумщині росіяни поранили дітей, активізувалися на Сватівщині: ситуація в регіонах
16 червня, 10:16
Роберто Моралес втратив квартиру після вибуху в Києві
Вибух у Києві зруйнував квартиру відомого футбольного коментатора: деталі
22 червня, 13:28
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті
21 червня, 19:07
Завод «Промсинтез» займається виробництвом вибухових речовин
На заводі в Самарській області Росії стався вибух: є загиблі
7 липня, 12:06
У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух
Атака на Первомайський: серед госпіталізованих двоє немовлят (фото)
4 липня, 16:04

Події в Україні

У Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві пролунав вибух
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров
Окупанти на Запоріжжі почали мінувати критичну інфраструктуру – Федоров
У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні
У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні
Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий
Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
36K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
30K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
8099
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
8062
«Я раждьон в СССР»: у Запоріжжі вибухнув мовний скандал

Новини

10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
8 липня, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:02

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту