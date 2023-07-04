Атака на Первомайський: серед госпіталізованих двоє немовлят (фото)

У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух

Унаслідок обстрілу 31 особу госпіталізовано

Внаслідок обстрілу росіянами Первомайська Харківської області 31 особу госпіталізовано, в тому числі 11 дітей, пошкоджено багатоповерхівки й автомобілі. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі.

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«Станом на 15:00, відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них дев’ятеро дітей, двоє немовлят - 1 рік та 10 місяців). Є пошкоджені багатоповерхівки та авто», – зазначив він.

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Єрмак нагадав, що вибух у Первомайському пролунав близько 13:35.

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Керівник ОП додав, що, за попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.

Як повідомлялося, у місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом