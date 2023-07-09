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Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти завдали удару по Херсонщині: є постраждалий
Російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області
фото з відкритих джерел

В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу

Російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що 8 липня близько 10 години ранку російські окупанти вдарили по приватному сектору Лимана. Тоді голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про шістьох загиблих та п’ятьох поранених. Пізніше в МВС повідомили про дев'ятьох загиблих.

Також на Харківщині внаслідок обстрілів, які війська РФ здійснили у ніч на 5 липня, постраждали четверо людей

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки. Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

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Теги: окупанти чоловік Павло Кириленко наступ Херсон

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