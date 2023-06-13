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Росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни розглядають сценарій знищення «Кримського титану» на випадок втечі – розвідка
Окупанти мінують траншеї по всій території тимчасово окупованого півострова
фото з відкритих джерел

Ймовірним сценарієм розвитку подій навколо «Кримського титану» є скоєння росіянами на підприємстві повномасштабного теракту

Росіяни у тимчасово окупованому Криму розглядають сценарій виведення з ладу підприємства «Кримський титан» на випадок відступу і втечі з півострова. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

«Насамперед, це може бути шантаж, оскільки низка дій, які скоюють окупанти, носять демонстраційний характер. Це – продовження шантажу з боку терористів, який ми бачимо на Запорізькій атомній станції та інших об'єктах. Також вони розглядають сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі. Путін не приховує, що деіндустріалізація України – геноцидна практика, що є складовою війни Росії проти України», – сказав Юсов.

Він також зауважив, що ймовірним сценарієм розвитку подій навколо «Кримського титану» є скоєння росіянами на підприємстві повномасштабного теракту, воєнного злочину.

«Ми розуміємо, що маємо справу із воєнними злочинцями, світ має бути готовим до цього», – сказав представник розвідки.

Він акцентував, що цивільні працівники, які перебувають на підприємствах, що контролюються окупантами, зокрема на «Кримському титані», фактично, є заручниками в руках терористів.

Юсов також звернув увагу, що мінування, траншеї по всій території тимчасово окупованого півострова вказують, що загарбники готуються до різних сценаріїв розвитку подій, у тому числі – відступу.

Як раніше повідомлялося, російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. Вибух може спричинити техногенну катастрофу. 

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Теги: розвідка Крим вибух окупанти путін шантаж

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