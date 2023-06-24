Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі: наслідки ракетної атаки на Київ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі: наслідки ракетної атаки на Київ
У Києві в результаті ракетної атаки РФ є загиблі в Солом'янському районі
фото: «Телеграф»

У Києві внаслідок падіння уламків двоє людей загинуло

У Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так зазначив начальник КМВА Сергій Попко, стали відомі нові подробиці про наслідки попадання уламків на 24-поверхову будівлю.

«На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці», – розповів чиновник.

Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.

«Дані оперативної інформації уточнюються», - додав Попко.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня у столиці пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення відбулося на верхніх поверхах.

Зокрема у ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині. Внаслідок масованої атаки росіян вночі постраждав приватний сектор Дніпра. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва утворилась після вибуху. Є постраждалі. 

Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ уламки ракет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатом оперативних заходів задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди
Дав «дозвіл» на СТО: Київська прокуратура повідомила про підозру посадовцю РДА
24 травня, 11:40
Остап Ступка зловживає алькоголем
ДТП через алкоголь. Суд продовжив запобіжний захід Остапові Ступці
7 червня, 10:48
Стало відомо, коли відбудеться церемонія YUNA-2023
Стало відомо, коли відбудеться церемонія YUNA-2023
10 червня, 19:21
Кличко уточнив, що у другій партії допомоги – великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори
Київ виділить 100 млн Херсонщині – Кличко
9 червня, 22:05
Кличко повідомив, що до 30 вересня частково буде обмежений рух транспорту на вулиці Щербаківського
Кличко розповів, де в столиці триває ремонт доріг та коли будуть завершені роботи
19 червня, 19:09
Після вибуху над Донецьком стелиться чорний дим
Ранок в окупованому Донецьку почався з потужного вибуху (відео)
15 червня, 07:14
Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях
В Оболонському районі Києва чоловіки мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ)
22 червня, 22:00
У ДТП постраждав водій фури
Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп: є постраждалі (відео)
Вчора, 08:15
Чоловіка, який скандали, затримали
Біля столичної багатоповерхівки, де вчора прогримів вибух, чоловік вкусив поліцейського (відео)
Вчора, 13:29

Новини

Пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі: наслідки ракетної атаки на Київ
Пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі: наслідки ракетної атаки на Київ
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі
Директор департаменту КМДА отримав підозру: деталі
Директор департаменту КМДА отримав підозру: деталі
Біля столичної багатоповерхівки, де вчора прогримів вибух, чоловік вкусив поліцейського (відео)
Біля столичної багатоповерхівки, де вчора прогримів вибух, чоловік вкусив поліцейського (відео)
«Будинок-монстр» на Подолі. Який вигляд мають квартири на незаконно побудованих поверхах
«Будинок-монстр» на Подолі. Який вигляд мають квартири на незаконно побудованих поверхах
Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп: є постраждалі (відео)
Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп: є постраждалі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
40K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
28K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
20K
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
15K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
15K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача

Новини

За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:36
Збройне повстання в РФ може мати значний вплив на перебіг бойових дій в Україні – ISW
Сьогодні, 06:28
Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня
Сьогодні, 05:55
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту