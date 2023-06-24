Пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі: наслідки ракетної атаки на Київ

У Києві в результаті ракетної атаки РФ є загиблі в Солом'янському районі

У Києві внаслідок падіння уламків двоє людей загинуло

У Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Так зазначив начальник КМВА Сергій Попко, стали відомі нові подробиці про наслідки попадання уламків на 24-поверхову будівлю.

«На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці», – розповів чиновник.

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Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.

«Дані оперативної інформації уточнюються», - додав Попко.

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Як повідомлялося, у ніч на 24 червня у столиці пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення відбулося на верхніх поверхах.

Зокрема у ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині. Внаслідок масованої атаки росіян вночі постраждав приватний сектор Дніпра. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва утворилась після вибуху. Є постраждалі.

Також моніторингові групи повідомляли про обстріл Харкова з території Білгородської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.