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За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень: Генштаб доповів про обстановку на фронті
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 483-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Усі «шахіди» знищено нашими захисниками. Окрім того, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Фотофиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка  на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Преображенки та Стопногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: Білорусь Костянтинівка окупанти Генштаб Миколаїв вертоліт Авдіївка Херсон інфраструктура населення ворог

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