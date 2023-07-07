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На заводі в Самарській області Росії стався вибух: є загиблі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На заводі в Самарській області Росії стався вибух: є загиблі
Завод «Промсинтез» займається виробництвом вибухових речовин
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, шестеро людей загинули

У Самарській області Росії 7 липня стався вибух на заводі «Промсинтез», який є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибух стався на заводі «Промсинтез» у Самарській області, шестеро людей загинули, двоє постраждали.

За однією з попередніх версій, вибух міг статися в трубі, якою подавався азот.

Нагадаємо,  20 червня  на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа.

19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності. 

Теги: росія завод вибух

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