На заводі в Самарській області Росії стався вибух: є загиблі

За попередніми даними, шестеро людей загинули

У Самарській області Росії 7 липня стався вибух на заводі «Промсинтез», який є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибух стався на заводі «Промсинтез» у Самарській області, шестеро людей загинули, двоє постраждали.

За однією з попередніх версій, вибух міг статися в трубі, якою подавався азот.

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Нагадаємо, 20 червня на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа.

19 червня на території Центрального ремонтно-механічного заводу у Москві сталася пожежа. За попередніми даними, там спалахнув дах цеху, що знаходиться на реконструкції. Загорілося 100 квадратів покрівлі. Пожежі присвоїли 1 ранг складності.