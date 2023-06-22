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Вибух у Києві зруйнував квартиру відомого футбольного коментатора: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибух у Києві зруйнував квартиру відомого футбольного коментатора: деталі
Роберто Моралес втратив квартиру після вибуху в Києві
фото: Роберто Моралес

Спортивний коментатор Роберто Моралес служить у ЗСУ, тому не постраждав через вибух у власній квартирі

Внаслідок вибуху газу в Києві 22 червня український спортивний коментатор Роберто Моралес втратив квартиру. Про це він повідомив у соціальних мережах.

«Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає», – написав Моралес.

Квартира, у якій жив Моралес, зруйнована вибухом
Квартира, у якій жив Моралес, зруйнована вибухом
фото: Роберто Моралес

Він також додав фото, де видно, що частини будинку просто немає – замість неї чорна діра. Найбільших руйнувань зазнали сьомий і восьмий поверхи. Роберто написав номер своєї банківської картки, щоб охочі могли йому допомогти: 5375 4114 2223 6385.

Спортивний коментатор Роберто Моралес
Спортивний коментатор Роберто Моралес
фото з відкритих джерел

У момент вибуху коментатора не було удома. Кілька місяців тому він записався до лав Збройних сил України й нині несе службу. Зазначимо, що раніше Роберто Моралес уже служив у ЗСУ. З З липня 2015 року до осені 2016 року служив у війську в зоні АТО.

Нагадаємо, що в Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Унаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинуло троє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

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Теги: вибух Київ квартира

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