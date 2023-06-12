У смітті може бути вибухівка: ОК «Південь» звернулося до одеситів

Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега

У купах уламків та сміття, яке знесло водою із Каховського водосховища та зараз прибиває до узбережжя, зокрема Одеси, можуть бути небезпечні предмети. Прибирати сміття можна тільки після перевірки вибухотехніків. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«Найголовніше всім потрібно запам'ятати: при будь-яких поривах доброї волі треба пам'ятати про безпеку. І пам'ятати, що в купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно. Ми не гарантуємо, що це тільки якірні міни, які ви точно розпізнаєте, це можуть бути ті самі «лєпєстки» – підступні і небезпечні. При найменшому дотику підриваються, вибух потужний. Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців – піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя», – зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що в акваторію Чорного моря через підрив ГЕС винесло сміття та вибухонебезпечні предмети. Тож влада просить жителів Одещини просять утриматися від відвідування узбережжя.

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Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.