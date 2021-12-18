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    У найближчі дні в Карпатах можливе небезпечне сходження лавин

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    Сходження снігу можливе 18-19 грудня - У найближчі дні в Карпатах можливе небезпечне сходження лавин

    Сходження снігу можливе 18-19 грудня

    Фото з відкритих джерел

    Небезпечні сніголавини можливі в горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила громадян про підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

    «18-19 грудня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, в горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня)», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

    Раніше повідомлялося, що у Карпатах на сніголавинній станції, розташованій на горі Пожижевська, вже насипало 45 см снігу. Про це повідомив відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентрузазначив про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

    Зазначимо, напередодні рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого 4 грудня туриста.

    Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

    5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

    Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

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    Теги: державна служба ДСНС Закарпаття рятувальники небезпека
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    У найближчі дні в Карпатах можливе небезпечне сходження лавин