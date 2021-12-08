Карпати продовжує засипати снігом: туристів попереджають про лавинну небезпеку

Фахівці наполегливо радять туристам утриматись від походів на високогір'я

На посту «Драгобрат» висота снігового покриву досягла 76 см

У Карпатах на сніголавинній станції, розташованій на горі Пожижевська, вже насипало 45 см снігу. Про це повідомив Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією метеорологів, на станції Плай снігу на кілька сантиметрів менше – 43, а на посту «Драгобрат» висота снігового покриву досягла 76 см.

Температура повітря в горах наразі становить -6...-7 морозу, сніг свіжий, слабо закріплений.

Експерти зазначають, що значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, утримається 8 грудня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я», – закликають метеорологи.

Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост додає, що станом на 11:40 8 грудня на горів Піп Іван Чорногірський було хмарно та штиль.

Зазначимо, напередодні рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого 4 грудня туриста.

Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°С.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).