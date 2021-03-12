Комісія з азартних ігор почала роботу із виплат собі премій і допомоги (документ)

Комісія з азарних ігор у лютому видала дві перші ліцензії

Комісія розпочала роботу наприкінці листопада 2020 року, а вже у грудні члени комісії отримали значні додаткові виплати до зарплати

Керівництво Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей невдовзі після призначення роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат – на п’ятьох. Про це ідеться у блозі Bihus.Info.

Для ліцензування грального бізнесу та контролю за ним в Україні створена Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Її членів Кабмін призначив наприкінці 2020 р. за «карантинним порядком», без прозорих співбесід.

Комісія розпочала роботу наприкінці листопада 2020 року. І вже за кілька тижнів, у грудні, члени комісії отримали значні додаткові виплати до зарплати:

Євген Гетьман – 326 тис грн.

Олена Водолажко – 270 тис грн.

Олексій Ботезат – 263 тис грн.

Христина Дутка-Гефко – 256 тис грн.

Іван Рудий (голова Комісії) – 97 тис грн.

Щоб відкрити документ – натисніть на нього

Окрім премій, в цю суму входять допомога на вирішення побутових питань і стимулюючі виплати. На той час Комісія ще не видала жодної ліцензії, відтак жодного доходу в бюджет від оплати ліцензій не надійшло.

Нещодавно Комісія також підтримала законопроект народного депутата Олега Марусяка, який пропонує одночасно і зменшити податки для грального бізнесу, і втричі скоротити вже затверджену річну вартість ліцензій на діяльність букмекерів, онлайн-казино та на гральні автомати.

Прийняття законопроекту призведе до зменшення платежів грального бізнесу в бюджет. Наприклад, річна плата за ліцензію на букмекерську діяльність зараз становить 108 млн грн. Її пропонують скороти до 36 млн грн. Річна плата за ліцензію на діяльність онлайн-казино – 23,4 млн грн. В разі прийняття законопроекту Олега Марусяка, вона буде зменшена до 7,8 млн грн.

«КРАІЛ вбачає в цих змінах підґрунтя для ефективного розвитку ринку та зміну статус-кво. Проєкт закону […] рухає законодавство слушним маршрутом», – зазначили в Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Нагаємо, першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch.

На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.

Уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес. У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.