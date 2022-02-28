Обстріл у Харкові: дев’ять людей загинуло, 37 поранені

Терехов: Харків уперше пережив подібне за свою багаторічну історію

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у зверненні.

«За сьогодні 37 поранених, з яких три дитини. Вийшли люди, четверо людей, із бомбосховища набрати води й загинули. Сім'я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині».

Терехов зазначив, що Харків уперше пережив подібне за свою багаторічну історію – «снаряди, які потрапляли в житлові будинки, вбивши та скалічивши мирних жителів».

Він повідомив, що партнери, зокрема закордонні, починають надавати місту гуманітарну допомогу, зокрема з продуктами харчування, засобами гігієни, миючими засобами, дитячим харчуванням.

Нагадаємо, на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, сьогодні, 28 лютого, окупанти обстріляли з Градів місто Харків.