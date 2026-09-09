Окупанти вдарили по торговельному центру у Сумах: загинули 21-річні юнак та дівчина (оновлено)

Місцеві медіа повідомили про приліт у ТРЦ «Мануфактура», інформація про постраждалих уточнюється

У Сумах зафіксували влучання, після якого пролунала серія вибухів. Щонайменше четверо людей травмовані, на місці горять автомобілі. Про це поваідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

22:52 Оновлення

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок російського удару безпілотником по торговельному центру в Сумах загинули 21-річні юнак та дівчина. Інформація про третього загиблого наразі не підтверджена.

Хронологія

Станом на 20:33 повідомляли про загибель трьох людей. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою. Також є двоє поранених. Інформація уточнюється. Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ, а також виникла пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

Місцеві жителі також повідомляють про серію вибухів у місті. Варто нагадати, що російські безпілотники здійснили серію атак на Сумщині, влучивши, зокрема, в автомобіль та атакувавши потяг. Унаслідок ударів є загибла та поранені.

У Сумській громаді російський безпілотник влучив в автомобіль, у якому перебували люди. Внаслідок атаки загинула 83-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення.