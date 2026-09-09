Хотіли Федорова? Ось вам! Перша лінія напруги в новому уряді

Голова Запорізької ОВА переїхав до Києва – пішов на підвищення

Поки українці стежили за розв’язкою чергового картонкового майдану та спробами ексміністра оборони Михайла Федорова повернутися у владу, без зайвого галасу впливову посаду отримав інший Федоров. Мова про керманича Запорізької області, а в минулому міського голову Мелітополя Івана Федорова. 3 вересня Кабмін призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Трохи історичного контексту, який дає зрозуміти, що у Івана Федорова сформувався особливий рівень довіри з президентом. У середині буремного лютого 2026-го у кабінеті президента тривав селекторний звіт керівників областей про ситуацію з електрикою і теплопостачанням. Країна перебувала у важкому стані через блекаути, спричинені атаками Росії. Глава держави уважно слухав доповіді начальників обласних військових адміністрацій, які виходили на відеозв’язок. Єдиним із начальників ОВА, який сидів у цей момент поруч із президентом, був саме Іван Федоров.

«Окремо проаналізували, що зроблено в Запоріжжі та який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури», – публічно хвалив високопосадовця очільник країни.

Керівники регіонів звітують про ситуацію з електрикою і теплопостачанням узимку 2026 року На задньому плані на фото з президентом – усміхнений начальник Запорізької ОВА Іван Федоров фото: Володимир Зеленський/Telegram

Через сім місяців після цієї події начальник Запорізької ОВА перебрався до столиці. Він замінив Сергія Сухомлина, який очолював Агентство відновлення майже два роки.

Як з’ясував «Главком», шлях до нової посади для пана Федорова виявився непростим. Фаворитом на посаду очільника Агентства із самого початку вважався міський голова Маріуполя і начальник міської військової адміністрації Вадим Бойченко. Натомість начальнику Запорізької ОВА пророкували крісло міністра відновлення. Проте переформатування уряду завершилося, а прізвища Федорова (ні Івана, ні Михайла) там не виявилося. Лише згодом керівництво країни зробило пропозицію Івану Федорову, від якої він не зміг відмовитися.

Варто зробити важливий відступ. На сьогодні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури є одним із ключових органів, відповідальних за енергозахист країни. Наприклад, у Києві Агентство відновлення будує укриття 26 об’єктів критичної інфраструктури з бюджетом близько 4 млрд грн.

Також Агентство через підконтрольні Служби відновлення на місцях (колишні Служби автомобільних доріг) відповідальне за стан та ремонт доріг державного значення по всій державі. Окремим пріоритетом цього органу є збільшення спроможності пунктів пропуску на кордонах з сусідніми європейськими країнами.

«Новий прем’єр-міністр поставив чітке завдання, окрім підготовки до зими – це транспортне сполучення та збільшення пропускної спроможності для вивезення продукції на кордонах. Це зараз важливий пріоритет з урахуванням непрацюючих портів», – каже «Главкому» поінформоване джерело, яке брало участь у нарадах з главою уряду.

За інформацією «Главкома», у 2022 році загальний бюджет за всіма програмами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури складав 103,5 млрд грн, використано 49,6 млрд грн; у 2023 році – 146 млрд грн, з них освоєно 98 млрд грн; у 2024 році – 77,7 млрд грн, витрачено 61,6 млрд грн; у 2025 році – 76 млрд грн, з яких освоєно 73,6 млрд грн. У 2026 році на Агентство передбачено 89,6 млрд грн фінансування. Станом на початок вересня вже використано 70 млрд грн. Суттєве скорочення видатків з 2024 року пояснюється відсутністю коштів на капітальні ремонти автошляхів держзначення за рахунок дорожнього фонду.

Із фаворита – в аутсайдери

Гонка за посаду очільника Агентства відновлення розпочалася у середині липні одразу після відставки прем’єрки Юлії Свириденко та її Кабміну. На той час чинний керманич Агентства Сергій Сухомлин хоча й продовжував обіймати посаду, проте добровільно зійшов з дистанції, написавши заяву на звільнення за власним бажанням.

Зауважимо: пан Сухомлин вважався членом команди колишнього віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби. Тому керівник Агентства після відставки куратора почав і сам пакувати валізи.

Як дізнався «Главком» зі своїх джерел в уряді, Сухомлин запропонував новому міністру відновлення, інфраструктури та транспорту Миколі Калашнику дві кандидатури собі на заміну. Це були міський голова Маріуполя Вадим Бойченко і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вадим Бойченко був у шорт-листі кандидатів на посаду голови Агентства відновлення фото: Маріупольська міська рада/Facebook

«Бойченку особисто зателефонував Калашник і пропонував очолити Агенцію відновлення. Згодом у них відбулася предметніша зустріч. Міський голова Маріуполя пробував зануритися, проаналізувати, чим живе ця установа. Попри загальні схвальні відгуки Бойченка на зразок того, що Агентство відновлення може стати своєрідним банком практик, ідей та вдосконалених рішень для України, він не сказав Калашнику ані «так», ані «ні»», – розповіло «Главкому» джерело з міністерства.

Про те, що мер Маріуполя в екзилі серйозно перейнявся пропозицією очолити Агентство відновлення, підтвердив «Главкому» Сергій Сухомлин. В інтерв’ю, датованому початком серпня, він повідомив про свою зустріч з Вадимом Бойченком у в Агентстві. Вони говорили кілька годин. Проте Сухомлин констатував, що після цього спілкування у нього «поменшало оптимізму, що Бойченко буде заходити на посаду».

Згодом стало відомо, що Бойченко вирішив зосередитися на реалізації інвестиційного проєкту з будівництва соціального житла для маріупольців-переселенців. Ідеться про понад дві тисячі квартир, які протягом 2027-2028 років з «нуля» з’являться у Білій Церкві, Василькові та Львові. Наразі бюджет проєкту складає 5 млрд грн. Також розглядається варіант залучення під нього коштів Європейського союзу у рамках Ukraine Facility.

Чому Федоров?

Що стосується Івана Федорова, то його амбіції точно не вичерпувалися кріслом керівника Агентством відновлення. Ще на початку цієї весни окремі медіа розповсюдили інформацію про можливу заміну тодішнього віцепрем’єра з відновлення Олексія Кулеби саме Федорова, який обіймав посаду голови Запорізької ОВА. Також зазначалося, що керівник Запорізької області мав теплі стосунки з прем’єркою Юлією Свириденко (пішла у відставку у липні цього року) і керівництвом провладної фракції «Слуга народу».

Кандидатура Івана Федорова розглядалася на посаду міністра відновлення фото: Запорізька ОВА/Facebook

За два дні до затвердження нового складу Кабміну Іван Федоров мав високі шанси зайти на міністерську посаду у Мінвідновлення. Втім, цей портфель дістався начальнику Київської ОВА Миколі Калашнику. За словами джерел «Главкома» в уряді, між двома високопосадовцями відтоді пробігла чорна кішка. На момент приходу в Агентство відновлення Федоров вже начебто виношував план виходу цього відомства з підпорядкування міністерства, яке очолив Калашник, безпосередньо під уряд.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури координується Кабміном через Міністерство відновлення, на чолі якого Микола Калашник скріншот із сайту Агентства відновлення

Для цього необхідно ухвалити відповідне рішення на засіданні Кабміну.

При цьому, за даними джерел «Главкома» в уряді, новий прем’єр підтримав ідею президента Володимира Зеленського запропонувати Івану Федорову очолити Агентство відновлення. Федоров також зберігатиме свій вплив на прифронтове Запоріжжя. За кілька днів до звільнення голова ОВА прозвітував перед підлеглими про виконану роботу за 1000 днів. І запевнив, що з Києва продовжуватиме працювати співголовою Ради оборони регіону і «разом із командою відповідатиме за Запоріжжя і масштабуватиме досвід на всю Україну».

Поки це йому вдається: 4 вересня президент поклав на Михайла Семікіна тимчасове виконання обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації. Семікін – стовідсоткова людина Федорова. Працював його заступником ще в часи роботи в Мелітополі. У 2024 році разом із Федоровим перейшов на роботу до Запорізької ОВА.

«Треба віддати належне Івану Федорову, що ще за рік до запровадження планів стійкості, у 2025 році Запорізька область активно будувала укриття для об’єктів критичної інфраструктури. Тобто певний досвід він має, – наголошує у коментарі «Главкому» один із колишніх урядовців. – Чи достойна він заміна Сухомлину? Ну, дивіться, Агентство відновлення – це дороги, інфраструктура, пункти пропуску, яких, до речі, нема на території Запорізької області. Тому мені важко оцінити комплексно. Проте є показова деталь. Наприклад, Івану Федорову вдалося на території області впровадити технічні рішення у системі водопостачання, які сьогодні прислужилися б столиці, що потерпає від постійних ворожих ударів».

7 вересня міністр Калашник офіційно представив Федорова великому колективу Агентства відновлення. Показово, що на цей захід прибули дві впливові жінки: посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова і керівниця Регіонального хабу Європейського інвестиційного банку у Східній Європі Крістіна Мікулова.

7 вересня міністр Калашник офіційно представив Федорова великому колективу Агентства відновлення фото: Микола Калашник/Facebook

«Очікую від Івана Федорова та всієї команди Агентства дисципліни, відповідальності й високого темпу роботи. Міністерство забезпечить необхідну координацію та підтримку», – поставив завдання новий керівник Мінвідновлення.

Окремо Іван Федоров дав короткий коментар «Главкому». Він підтвердив, що перед призначенням мав ґрунтовні розмови з президентом, премʼєр-міністром і міністром інфраструктури.

«Є ціла низка публічних та непублічних доручень від керівництва країни, які повʼязані з життєстійкістю, починаючи від захисту найбільш важливих критичних обʼєктів та закінчуючи військовою логістикою. Зараз активно формується нова керівна команда. Але це будемо робити поступово, оскільки в цей найбільш інтенсивний період роботи Агентства ми прагнемо максимально зберегти його фаховий кадровий потенціал», – запевнив новий очільник.

Віталій Тараненко, «Главком»