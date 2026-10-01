Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України

Головнокомандувач підкреслив, що сучасна війна суттєво відрізняється, але люди залишаються головною цінністю ЗСУ

Головнокомандувач наголосив на ролі військових, технологій та відповідальності кожного українця

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України та подякував усім, хто нині боронить державу. Він наголосив, що захист України є справою різних поколінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового.

«Ми не даремно шануємо сучасних захисників і захисниць України та згадуємо про українське козацтво в один день. Адже захист держави – це тяглість і безперервна виснажлива робота різних поколінь, яка вимагає сил, жертовності, ідейності та максимальної концентрації на результаті», – зазначив Драпатий.

Головнокомандувач підкреслив, що сучасна війна суттєво відрізняється від попередніх, оскільки на полі бою дедалі більшу роль відіграють новітня зброя та технології. Водночас, за його словами, головною цінністю українського війська залишаються люди.

«Сьогодні Україну боронять дуже різні люди. Різної статі, віку, з різним життєвим досвідом, поглядами, освітою та минулим. Проте всіх нас, таких різних, непорушно об’єднує одна мета – захист України», – сказав Драпатий.

Драпатий подякував військовим, які тримають передові рубежі та ведуть бойові дії на землі, у повітрі, на воді й у кіберпросторі. Окремо головнокомандувач відзначив тих, хто забезпечує логістику та підтримку війська. Він також вшанував пам’ять загиблих українських військовослужбовців.

«Ми платимо найвищу ціну за право бути Україною. Я схиляю голову перед пам’яттю кожного полеглого побратима і кожної полеглої посестри. Пам’ятати їх – означає продовжувати їхню справу», – наголосив він.

За словами головнокомандувача, Україна робить ставку на інновації, безпілотні системи, точні розрахунки та нестандартні рішення. Він зазначив, що українські дрони вже змінили правила ведення бойових дій, а далекобійні удари дають змогу впливати на ресурси та логістику противника в його тилу.

«Моя першочергова відповідальність як Головнокомандувача – забезпечити умови, за яких армія воює й перемагає злагодженістю, розумом і технологіями», – заявив Драпатий.

Водночас Драпатий закликав українських військовослужбовців постійно вдосконалюватися. Головнокомандувач наголосив, що війна потребує навчених, рішучих, чесних і професійних військових, здатних проявляти ініціативу та брати на себе відповідальність. Він також зазначив, що оборона держави є не лише завданням військових.

«Збереження держави – це не лише завдання людей у пікселі. Це відповідальність кожного на своєму місці», – підкреслив він. На завершення головнокомандувач наголосив, що українців об’єднує спільна мета – захист держави.

«І хоча всі ми різні, Україна в нас одна. Наша боротьба за неї, я певен, точно не буде марною», – підсумував Драпатий.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України.