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Зеленський пояснив, навіщо Північна Корея відправляє десятки тисяч військових до Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський пояснив, навіщо Північна Корея відправляє десятки тисяч військових до Росії
Північнокорейські військові безпосередньо брали участь у боях під час Курської операції
фото з відкритих джерел

Пхеньян використовує війну Росії проти України як можливість підготувати своїх військових до сучасних бойових дій

Північна Корея відправляє до Росії десятки тисяч військових, щоб вони отримували досвід реальної війни та проходили підготовку безпосередньо на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За його словами, йдеться про 30–50 тисяч військових КНДР. Росія дала їм можливість отримати досвід бойових дій, який неможливо здобути під час звичайних навчань.

«Росія дала їм можливість отримати досвід реальних бойових дій і пройти підготовку. Не на цифровому симуляторі, а в реальному житті», – зазначив Зеленський.

КНДР навчається використовувати дрони

Окрему увагу Пхеньян приділяє досвіду застосування безпілотників. За словами Зеленського, північнокорейські військові працюють із російськими операторами дронів і проходять відповідну підготовку.

«Вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними», – розповів президент. КНДР може отримати практичний досвід ведення сучасної війни, а потім використати його вже у власних збройних силах.

Військові КНДР уже воювали проти України

Зеленський зазначив, що північнокорейські військові безпосередньо брали участь у боях під час Курської операції. За його словами, тоді вони зазнали значних втрат. Після цього, як заявив президент, Пхеньян вирішив не вводити свої війська безпосередньо на територію України, щоб уникнути нових втрат.

Варто нагадати, що Північна Корея попередила США та Південну Корею про можливість ядерної відповіді на їхні дії. Про це заявив представник Міністерства оборони КНДР, слова якого цитує державне Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), повідомляє «Главком».

За його словами, Пхеньян може «привести в дію відповідні статті» закону про політику у сфері державних ядерних сил, якщо вважатиме дії США та Південної Кореї загрозою для безпеки КНДР.

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Теги: Північна Корея росія війна Володимир Зеленський

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