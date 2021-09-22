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    У рідному селі близького соратника Путіна демонтували пам'ятник Леніну

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    Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак народився на Кіровоградщині - У рідному селі близького соратника Путіна демонтували пам'ятник Леніну
    Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак народився на Кіровоградщині
    фото: Reuters

    В Україні триває «ленінопад»

    У рідному селі Дмитра Козака – заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна – демонтували пам’ятник Леніну. Про це повідомив у Facebook активіст проєкту «Докуменізація. Україна» Вадим Поздняков.

    «Ленінопад триває. Сьогодні у рідному селі заступника Путіна Козака (Бандурове на Кіровоградщині) відбувся демонтаж», – написав активіст та опублікував відповідне фото.

    фото: Pozdniakov Vadym / Facebook
    фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

    За його словами, незабаром буде демонтовано ще два пам’ятника Леніну на Вінниччині.

    До слова, влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна.

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    Теги: декомунізація путінський режим СРСР Кіровоградщина пам'ятник Дмитро Козак
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    У рідному селі близького соратника Путіна демонтували пам'ятник Леніну