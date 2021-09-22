У рідному селі близького соратника Путіна демонтували пам'ятник Леніну
В Україні триває «ленінопад»
У рідному селі Дмитра Козака – заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна – демонтували пам’ятник Леніну. Про це повідомив у Facebook активіст проєкту «Докуменізація. Україна» Вадим Поздняков.
«Ленінопад триває. Сьогодні у рідному селі заступника Путіна Козака (Бандурове на Кіровоградщині) відбувся демонтаж», – написав активіст та опублікував відповідне фото.
За його словами, незабаром буде демонтовано ще два пам’ятника Леніну на Вінниччині.
До слова, влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна.