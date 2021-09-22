У рідному селі близького соратника Путіна демонтували пам'ятник Леніну

В Україні триває «ленінопад»

У рідному селі Дмитра Козака – заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна – демонтували пам’ятник Леніну. Про це повідомив у Facebook активіст проєкту «Докуменізація. Україна» Вадим Поздняков.

«Ленінопад триває. Сьогодні у рідному селі заступника Путіна Козака (Бандурове на Кіровоградщині) відбувся демонтаж», – написав активіст та опублікував відповідне фото.

фото: Pozdniakov Vadym / Facebook

За його словами, незабаром буде демонтовано ще два пам’ятника Леніну на Вінниччині.

До слова, влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна.