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    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни

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    Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року - СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року
    фото: СБУ/AP

    Документи показують, як радянська влада «зачищала» західну Україну від так званих «ворожих елементів»

    Служба безпеки України оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни, повідомляє пресслужба відомства.

    На підставі даних СБУ українські та польські архівісти презентували нову книгу про перші місяці Другої світової війни. Зокрема, як радянська влада «зачищала» західну Україну від так званих «ворожих елементів».

    Презентація книги пройшла у Варшаві та ознаменувала 25-річчя співпраці вчених обох країн над спільною документальною серією «Польща та Україна у тридцятих - сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб».

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    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни
    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни

    «Це вже 10-й, ювілейний, том серії. Він називається наказ №001353. Операція проскрипції НКВД 1939 – 1941. Випуск вийшов у 2020 році і вже встиг привернути чималу увагу світової спільноти», – сказав директор галузевого держархіву СБУ Андрій Когут.

    За його словами, у виданні вперше публікуються невідомі раніше документи. Зокрема про репресії проти державних діячів, військовослужбовців, співробітників спеціальних і правоохоронних органів Другої Речі Посполитої, скоєних органами НКВС у західних областях України, окупованих радянською владою восени 1939 року.

    «Наш спільний проєкт є унікальним не тільки для Польщі та України, а й для всієї Європи. Незважаючи на те, що у фокусі нашої роботи перебували складні питання XX століття, нам вдалося опублікувати 10 томів архівних документів. Ще більшого значення проекту додає той факт, що це архівні документи колишніх комуністичних спецслужб», – додав Когут.

    Також раніше дослідники виклали у мережу секретні документи НКВС.

    Теги: СБУ Друга світова війна документи Радянська влада Україна СРСР
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    СБУ оприлюднила секретні документи про початок Другої світової війни