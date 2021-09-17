НАЗК викликає комуніста Симоненка і ще 15 осіб

Серез запрошених для пояснень у НАЗК – троє керівників партій

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує для надання пояснень 16 осіб, серед яких колишній урядовець і представники чотирьох партій.

«Наступного тижня (20-24 вересня) Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 16 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні», – йдеться в повідомленні НАЗК.

Так, у зв’язку з поданням недостовірних відомостей у декларації запрошуються колишня заступниця міністра охорони здоров’я Олена Сімоненко та колишня заступниця голови Миколаївської обласної державної адміністрації Тетяна Стахевич.

Щоби з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються представники таких політичних партій: Катерина Копил («Опозиційна сила»), Андрій Андрушков («Блок Михайла Саакашвілі»), Петро Симоненко («Комуністична партія України»), Ігор Щедрін («Демократична сокира»).

У зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються прокурор Іванківо-Чорнобайський відділ Броварської місцевої прокуратури Київської області Микола Ганжа, колишній прокурор відділу прокуратури м. Києва Олександр Давідян, колишній начальник відділу Чернівецька обласної державної адміністрації Володимир Фурдига, заступниця начальника відділу Нацкомфінпослуг Тетяна Кипиченко, колишній слідчий прокуратури Дніпропетровської області Антон Дорошенко, колишній прокурор Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області В'ячеслав Шевченко.

Через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані запрошується Максим Деркач, колишній заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Крім того, через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошується колишня керівниця Чернівецької обласної прокуратури Ірина Кравченко.

Раніше повідомлялося, що НАЗК викликає для пояснень двох ексурядовців і Дарта Вейдера.

Також ще у серпні НАЗК взялося за перевірку декларацій пів сотні нардепів.

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