Влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна

Валентина Терешкова була авторкою змін до Конституції РФ, завдяки чому Путін тепер правитиме до 2036 року

Жителі Жашкова не подають пропозиції для перейменування вулиць

У Жашкові, що на Черкащині, у зв'язку з відсутністю звернень громадян міська рада відмовляється виконувати закон про декомунізацію та перейменувати вулицю, названу на честь космонавтки, діячки Компартії, нині депутатки від «Єдиної Росії» в Держдумі Валентини Терешкової. Про це йдеться у відповіді Жашківської міської ради на запит LB.

Фото: Лівий берег

Водночас за інформацією місцевих чиновників, питання перейменування вулиць планують закінчити до 2021 року «у зв'язку з наявністю інших проблем у місті».

За словами співрозмовника з міськради, місцеві жителі не подають пропозиції для перейменування вулиць.

Вулиці на честь космонавтки Валентини Терешкової підпадають під дію закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

До слова, напередодні у Жашкові місцеві мешканці прогнали пропагандистів телеканалу «Наш».

Варто нагадати, що у березні 2020 року депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Правку схвалили зрештою, тож Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.