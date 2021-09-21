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    Влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна

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    Валентина Терешкова була авторкою змін до Конституції РФ, завдяки чому Путін тепер правитиме до 2036 року - Влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна
    Валентина Терешкова була авторкою змін до Конституції РФ, завдяки чому Путін тепер правитиме до 2036 року
    фото: Кремль

    Жителі Жашкова не подають пропозиції для перейменування вулиць

    У Жашкові, що на Черкащині, у зв'язку з відсутністю звернень громадян міська рада відмовляється виконувати закон про декомунізацію та перейменувати вулицю, названу на честь космонавтки, діячки Компартії, нині депутатки від «Єдиної Росії» в Держдумі Валентини Терешкової. Про це йдеться у відповіді Жашківської міської ради на запит LB.

    Фото: Лівий берег
    Фото: Лівий берег

    Водночас за інформацією місцевих чиновників, питання перейменування вулиць планують закінчити до 2021 року «у зв'язку з наявністю інших проблем у місті».

    За словами співрозмовника з міськради, місцеві жителі не подають пропозиції для перейменування вулиць.

    Вулиці на честь космонавтки Валентини Терешкової підпадають під дію закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

    Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

    До слова, напередодні у Жашкові місцеві мешканці прогнали пропагандистів телеканалу «Наш».

    Варто нагадати, що у березні 2020 року депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Правку схвалили зрештою, тож Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

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    Теги: Росія декомунізація пропаганда Путін закон космос Черкащина президент вулиця влада
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    Влада Жашкова не планує перейменовувати вулицю, названу на честь соратниці Путіна