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  4. У Рівному поховали братів, які загинули в один день на Донбасі (фото)
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    Події в Україні

    У Рівному поховали братів, які загинули в один день на Донбасі (фото)

    Фото, на яке неможливо дивитися без сліз: матір Дмитра та Олега Зіберів біля тіл синів&hellip; - У Рівному поховали братів, які загинули в один день на Донбасі (фото)

    Фото, на яке неможливо дивитися без сліз: матір Дмитра та Олега Зіберів біля тіл синів…

    фото: Суспільне

    Герої полягли у боях на Донеччині

    28 травня у Рівному попрощалися з двома українськими воїнами – рідними братами Олегом і Дмитром Зіберами. Обидва пішли захищати Україну на другий день після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Обидва загинули в один день під Новоселівкою на Донечині. Про це повідомило «Суспільне Рівне».

    Рідні брати Зібери, 47-річний Олег та 39-річний Дмитро, добровольцями пішли захищати Україну на другий день після початку широкомасштабного вторгнення Росії в нашу державу. У військкоматі, куди прийшли брати, їх намагалися відмовити йти одразу обом: батьки їхні вже немолоді, та й у кожного брата – по двоє дітей. Їх це не зупинило.

    Брати захищати Україну в одному підрозділі. І загинули вони в один день – у бою під населеним пунктом Новоселівка на Донеччині 19 травня.

    У Олега залишилися син Артем (15 років) та донька Марія (9 років). У Дмитра бех батька залишилися 17-річний Денис та 10-річна Діана.

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    У Рівному попрощалися з Дмитром та Олегом Зіберами. фото: Суспільне
    У Рівному попрощалися з Дмитром та Олегом Зіберами. фото: Суспільне
    У Рівному попрощалися з Дмитром та Олегом Зіберами. фото: Суспільне

    Полеглим Героям Олегу та Дмитру Зіберам рівняни віддали останню шану 28 травня: церемонія прощання відбулася у центрі Рівного, на площі Незалежності.

    Теги: росія окупанти війна Україна Рівне батьки окупація #stoprussia
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    У Рівному поховали братів, які загинули в один день на Донбасі (фото)