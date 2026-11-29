Протягом тижня російські війська завдавали ударів по електропідстанціях у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях. Росія намагається скористатися наближенням холодів, атакуючи енергетичну та іншу критичну інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1960 ударних безпілотників, більш як 1600 керованих авіаційних бомб та вісім ракет. Значна частина російських ударів також припала на житлові будинки. Зокрема, у ніч на 29 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі. Унаслідок атаки загинула жінка.

❗️Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 1960 дронів і 1600 авіабомб Росіяни атакували енергетичні та інші об’єкти критичної інфраструктури, а також житлові будинки. У Запоріжжі внаслідок удару КАБами загинула жінка, її 14-річну доньку рятувальники дістали з-під завалів. В Одесі цієї ночі російський дрон влучив у багатоповерхівку, загинула жінка. Президент наголосив, що Україні потрібне посилення ППО, і подякував військовим та ремонтним бригадам, які ліквідовують наслідки атак. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Крім того, у Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці удару російськими керованими авіабомбами по житловій забудові. Поблизу місця атаки не було жодного військового об'єкта. Унаслідок удару поранення дістали п'ятеро людей, серед яких 14-річна дівчинка. Рятувальникам ДСНС вдалося витягти дитину з-під завалів, однак її мати загинула.

Президент подякував ремонтним бригадам та екстреним службам, які ліквідовують наслідки російських атак, а також військовослужбовцям, які захищають українське небо.

Зеленський наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони України. За його словами, додаткові фінансові та оборонні пакети допомоги, насамперед спрямовані на зміцнення ППО, дають змогу зберігати життя українців.

Нагадаємо, 27 листопада стало відомо, що Київ готується до можливих тривалих відключень електроенергії, опалення та водопостачання через російські атаки. За словами виконувача обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрія Ткачова, столична влада відпрацьовує різні алгоритми дій, зокрема організацію підвозу води та роботу бюветів. Наразі у столиці облаштовано близько 1500 «Пунктів незламності», а за потреби планують розгорнути додаткові.