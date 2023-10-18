У Севастополі гримлять потужні вибухи

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У тимчасово окупованому Криму в Севастополі гучно. Місцеві жителі скаржаться на вибухи. Про це йдеться у Telegram-каналах.

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Після вибуху в небо піднімається дим.

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Нагадаємо, вчора видання Wall Street Journal писало, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети Atacms по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Російські Telegram-канали після нічного ураження російської техніки поблизу двох міст також заявляли про удар цим типом ракет та публікували фото нібито уламків американського озброєння.

Згодом президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.