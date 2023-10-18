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Білий дім підтвердив надання Україні Atacms, але є нюанс

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім підтвердив надання Україні Atacms, але є нюанс
США надали ракети Atacms із радіусом дії до 165 км
фото з відкритих джерел

Ракети дозволять вражати цілі, розташовані в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України

У Білому домі офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км. Про це заявила представниця Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон, пише CNN.

«Сполучені Штати нещодавно надали Україні тип ракет Atacms із радіусом дії до 165 км, у рамках нашої постійної підтримки народу України, який захищає свою територію від жорстокого вторгнення РФ», – наголосила вона.

Зазначається, що передача цих ракет суттєво посилить боєздатність української армії. Ракети дозволять вражати цілі, розташовані в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Вотсон уточнила, що Atacms позбавлять війська РФ можливості мати «прилисток» на окупованій території. «Ми віримо, що це дасть значний приріст бойовим можливостям України без ризику для нашої військової готовності», – заявила вона.

Вотсон запевнила, що США прагнуть продовжувати надавати Україні військову допомогу, «необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу та незалежність».

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: Україна балістичні ракети США ракета війна

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