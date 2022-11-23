У Севастополі окупанти готують операторів іранських дронів

Росія використовує у війні проти України іранські дрони

Термін підготовки операторів дронів складає до трьох тижнів

У тимчасово окупованому Криму триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, підготовка відбувається на базі одного з навчальних закладів у місті Севастополь.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників.

Раніше розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії.

Також лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну.

ЗМІ повідомили, що три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників Mohajer-6.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.