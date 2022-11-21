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Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками
Іран передав Росії креслення до БПЛА та самі дрони
фото з відкритих джерел

Росія може затягнути процес озброєння через корупційні схеми

Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдастся це зробити швидко, залежить від декількох чинників. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів під час телемарафону.

Одним з багатьох чинників він назвав бажання країн розгорнути виробництво. За його словами, йдеться про місяці.

«Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можна на якихось потужностях, просто завезти туди, де вже є обладнання, однак все одно все це потребує часу. І як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити», – сказав Ігнат.

Він додав, що Іран хоче уникнути санкцій та тиску, тому передав Росії креслення до БПЛА та самі дрони.

Раніше військові закликали українців уникати повідомлень про роботу ППО. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.

Також у всіх областях України, крім Криму, станом на 9:15 годину 20 листопада оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксували зліт винищувачів.

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Теги: війна росія Іран безпілотник

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