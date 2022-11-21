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Розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії – CNN

Надія Клочко
glavcom.ua
Розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії – CNN
Росія планує розпочати виробництво іранських дронів на своїй території
фото з відкритих джерел

За даними CNN, Іран та Росія уклали угоду щодо виробництва дронів на початку листопада

Росія та Іран уклали угоду про виробництво ударних безпілотників на території Росії з використанням іранських креслень та компонентів. Деталі угоди розкриває CNN із посиланням на дані розвідки США.

Згідно з інформацією, угода була укладена на початку листопада, тепер Іран починає передавати Росії необхідні деталі та схеми для виробництва бойових дронів. За словами джерела, виробництво може початися за кілька місяців, йдеться про тисячі безпілотників.

За даними телеканалу, рішення про виробництво дронів у Росії, а не передачу їх Іраном, було прийнято після розкритої пресою інформації про нібито постачання безпілотників і ракет малої дальності класу «земля-земля». До того ж процес виробництва ударних безпілотників нескладний порівняно з іншою зброєю, додало джерело CNN.

Вказується, що цей крок, ймовірно, спричинить незадоволеність з боку України та її західних союзників, включаючи США.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників. 

Також раніше лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну. 

Українська розвідка раніше також повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

Читайте також: Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times
Теги: росія Іран безпілотник

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