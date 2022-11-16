Звідки Росія бере іранські дрони? Таджицький політик розкрив таємницю Путіна

Українці і європейці повинні розуміти хитрість президента Таджикистану, наголошує таджицький опозиціонер Мухіддін Кабірі

Лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну. Про це таджицький політик сказав у інтерв’ю «Главкому».

Мухіддін Кабірі зазначив, що завод був відкритий приблизно рік тому.

«Рік тому, чи навіть менше, високопоставлений військовий чиновник Ірану, на прізвище Бакері навідався до Таджикистану. Разом з міністром оборони Шералі Мірзо перерізали стрічку, цим самим ознаменувавши відкриття заводу, який спеціалізується на збиранні безпілотників. Тобто, це вже факт, який є у відкритих джерелах. А от про те, чи працює цей завод зараз, я не знаю нічого. Проте, якщо вже завод побудували, стрічку перерізали, отже, він повинен працювати. В іншому разі котрась зі сторін повинна повідомити офіційно, що завод не був запущений. Щоб ні в кого не було сумнівів», – сказав він.

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Водночас політик переконаний, що президент Таджикистану Емомалі Рахмон боїться санкцій за підтримку російської агресії проти України, тому він готовий вдаватися до певних хитрощів.

«Він боїться будь-яких санкцій, тому що політична система країни побудована і живе за рахунок міжнародних грантів і грошей наших мігрантів. Наша країна займає перше місце у світі серед держав залежних у бюджетному сенсі від мігрантських грошей.

Тому так, Рахмон дуже боїться санкцій. І не дарма він у Астані зайняв таку позицію наче б то зовні антипутінську. У такий спосіб він посилає сигнал Заходу, що, мовляв, от бачите, я – не дуже близький друг Путіна. Натомість можу стати вашим другом потенційно. Українці і європейці повинні розуміти цю хитрість. Бо з тих питань, які цікавлять Рахмона, він і далі співпрацює з Путіним. Навіть тоді, коли у Росії почалася мобілізація, таджицька влада прямо не заборонила громадянам брати участь у бойових діях на боці РФ. На відміну від інших країн регіону», – зазначив Мухіддін Кабірі.

Нагадаємо, раніше президент Таджикистану Емомалі Рахмон під час виступу на саміті «Росія – Центральна Азія» в Астані закликав президента РФ Володимира Путіна ставитись до країн Центральної Азії з повагою, а не як до території колишнього СРСР. За словами президента, у відносинах між країнами зберігаються ті ж проблеми, що стали «головною причиною розвалу Радянського Союзу».

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До слова, раніше Мінфін США ввів санкції проти низки компаній, що беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників з Ірану в Росію.

Українська розвідка раніше повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.